IJsbeer gezien in zuidelijk Canada, 'hoe kan die nou hier komen?'

In Canada is een ijsbeer gesignaleerd op een plaats die veel zuidelijker ligt dan waar ijsberen normaal leven. Inwoners van het dorp Madeleine-Centre, op de zuidoever van St. Lawrencerivier, zagen de ijsbeer gisterochtend en sloegen meteen alarm. De autoriteiten hebben op basis van foto's en sporen bevestigd dat het om een ijsbeer gaat.

Madeleine-Centre ligt op een schiereiland in de provincie Quebec. De St. Lawrencerivier loopt ter hoogte van het dorp over in een baai van ruim honderd kilometer breed. Zelfs op de noordelijke oever worden maar zelden ijsberen gezien; die leven eigenlijk nog verder naar het noorden. Dat er nu een aan de zuidkant is gezien, is voor de bevolking daar een novum.

"Zoiets heeft niemand hier ooit meegemaakt", zegt de vrouw die de ijsbeer vastlegde tegen persbureau AFP. "Hoe kan een beer op pakijs tot aan de rivier komen, die oversteken en dan ook nog hier komen?"