Kernoorlog verheerlijkt op staats-tv Rusland, maar het is een dubbele boodschap

De Russische president Poetin gebruikte woensdag onheilspellende woorden om het Westen opnieuw te waarschuwen voor inmenging in de oorlog in Oekraïne. Als een land zich met de Russische invasie bemoeit, zal Rusland "bliksemsnel" reageren met "middelen waar niemand anders over beschikt. En we zullen ze gebruiken als het moet".

De boodschap aan het Westen is duidelijk. Poetin is woedend over de grote hoeveelheid zware wapens die het Westen naar Oekraïne stuurt. Met zijn woorden reageerde hij bovendien op de harde taal vanuit vooral de VS dat Rusland "moet worden verzwakt en op de knieën gedwongen".

Westerse landen zeggen dat zij wapens en materieel leveren aan een vreedzaam land dat door Rusland is overvallen en nu vecht voor zijn voortbestaan. Er zijn geen NAVO-troepen actief in Oekraïne, dus van een directe deelname aan de oorlog is geen sprake, zeggen Westerse leiders.

Rusland spreekt dat tegen. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov zei deze week dat de NAVO nu "in wezen" een indirecte oorlog met Rusland voert via Oekraïne. Gisteren nam hij die woorden wel weer terug.

"Collectieve Hitler"

Toch schetst vrijwel elke grote Russische zender en overheidsinstelling sinds een week of twee het volgende beeld van het conflict in het buurland: Rusland voert geen oorlog tegen Oekraïne, maar de NAVO voert via Oekraïne oorlog tegen Rusland. Het is daarom de 'heilige opdracht' van president Poetin om de Oekraïners te redden van die vijand, die hen alleen maar gebruikt om Rusland kapot te maken. Als het Westen daar niet mee stopt, lokt het mogelijk een Derde Wereldoorlog uit.

Met andere woorden: Rusland heeft nergens schuld aan, de schuld ligt bij het Westen.

De Russische staatstelevisie staat deze week bol van de beschuldigingen van provocatie, de dreiging van een Derde Wereldoorlog en een mogelijke kernoorlog. Naar aanleiding van een top van 40 landen in Duitsland deze week over het sturen van zware wapens naar Oekraïne, werd de Russische kijker ingepeperd dat de Derde Wereldoorlog op handen is.

"De vertegenwoordigers van die 40 landen zijn de huidige collectieve Hitler", zei een Kremlin-spreekbuis in de dagelijkse talkshow 60 minuten. "Westerse leiders hebben ons nu echt de oorlog verklaard."