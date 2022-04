Man opgepakt na poging om in te rijden op voorbijgangers in Oosterbeek

Met getrokken wapen heeft de politie gistermiddag een man opgepakt in Arnhem. Het ging om een 36-jarige Arnhemmer, die kort daarvoor in Oosterbeek mensen de stuipen op het lijf had gejaagd. Volgens een melding aan de politie wilde de man op voorbijgangers in rijden en reed hij verkeersborden omver. Omroep Gelderland schrijft dat niemand gewond is geraakt.

De verdachte automobilist haalde zijn wilde toeren uit in het centrum van Oosterbeek, aldus de politie. Zijn motief is nog onbekend.

De politie zette de achtervolging in. Die ging, gedeeltelijk over het fietspad, via de John Frostbrug naar Arnhem. Op beeld is te zien dat een aantal politieagenten daar een stroomstootwapen paraat had. Andere agenten trokken een pistool en hielden de man- gekleed in een schildersoverall - onder schot.

Om de verdachte op te pakken, werd hem een stroomstoot toegebracht. Hij zit nog vast.