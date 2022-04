Kinderen die concentratiekampen overleefden centraal in podcast met Rob Trip

Vanuit Kamp Westerbork moet de groep kinderen naar concentratiekamp Bergen-Belsen in Duitsland. Louk de Liever herinnert zich die treinreis nog altijd. "Alleen aan de bovenkant van de wagon was een kleine opening waar een beetje licht door naar binnen kwam. We hebben dagenlang in die donkere ruimte gezeten."

De trein moet dwars door oorlogsgebied. Het is gevaarlijk, want de geallieerden bombarderen continue. Daardoor moet de trein vaak stoppen en doen ze er drie lange dagen en nachten over.

De Onbekende Kinderen komen in Bergen-Belsen opnieuw in een weeshuisbarak terecht, waar weer andere mensen zich over hen ontfermen. Net voor de winter moeten de kinderen naar concentratiekamp Theresienstadt in Tsjechië.