Even omhoog kijken: dit weekend raken Venus en Jupiter 'elkaar bijna aan'

"Het is heel spannend voor astronomen en het is echt een geweldige kans voor mensen om naar buiten te gaan en een kijkje te nemen", zegt ruimtewetenschapper en sterrenkijker Lucie Green tegen de BBC. "De planeten zullen verschillen in hun helderheid. Venus is helderder dan Jupiter, dus het zal er oogverblindend helder uitzien als je het ziet. Jupiter zal iets zwakker zijn, ongeveer een zesde van de helderheid van Venus."