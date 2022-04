Vlaamse kunstenaar Jan Fabre krijgt voorwaardelijke celstraf in MeToo-zaak

De Vlaamse kunstenaar en theaterleider Jan Fabre heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd gekregen van achttien maanden. De rechter in Antwerpen acht bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan geweld, pesterijen en seksueel ongewenst gedrag op de werkvloer. Ook heeft hij iemand aangerand. Fabre ontkent de feiten en was niet aanwezig bij de uitspraak.

Het proces ging over incidenten binnen zijn danstheatergezelschap Troubleyn, waar volgens het Openbaar Ministerie jarenlang sprake was van een giftige werkcultuur. Elf vrouwen deden vorige maand in de rechtszaal hun verhaal over wat ze hadden meegemaakt.

Een van de slachtoffers zei dat ze in het kader van een project voor een camera moest masturberen. "Hij ging enkel mijn ogen fotograferen. Ik kan me nog herinneren dat ik me heel ongemakkelijk en onzeker voelde. Op een gegeven moment kwam hij dichterbij en begon hij aardbeien in mijn vagina te stoppen." Ook zou Fabre jonge danseressen om seks hebben gevraagd in ruil voor een grotere rol. Deden ze dat niet, dan werden ze gepasseerd. "Geen seks, geen solo", noemden de slachtoffers dat.

Volgens de rechter zijn de aanranding en de beschuldigingen van vijf vrouwen bewezen. Bij vijf andere getuigenissen was de zaak al verjaard. Er was ook één vrijspraak. Diverse partijen krijgen een schadevergoeding. Behalve de celstraf is Fabre voor vijf jaar "uit zijn burgerrechten ontzet". Hij mag daardoor onder meer niet stemmen.

Fabre ontkent feiten, wel excuses

De advocaten van Fabre laten weten dat hun cliënt erkent fouten te hebben gemaakt, maar dat hij ontkent dat het gaat om strafbare feiten. Fabre stelt dat er bij Troubleyn geen sprake was van een angstcultuur of machtsmisbruik. Volgens hem kwamen de artistieke keuzes in gezamenlijk overleg tot stand. Zijn advocaten hadden om vrijspraak gevraagd. De eis van het OM was een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie jaar.

Bij de start van het proces gaf Fabre een brief mee aan zijn advocaat waarin hij schreef dat hij acteurs en dansers nooit heeft willen kwetsen. "Ik bied mijn oprechte verontschuldigingen aan aan wie zich gekwetst voelt, aan wie zich door mij slecht heeft gevoeld. Ik wens jullie de anarchie van de liefde en schoonheid toe."