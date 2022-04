Dode bij grote woningbrand in Amsterdam

In Amsterdam-West is bij een grote, uitslaande brand iemand om het leven gekomen. De brand ontstond vannacht in een appartementencomplex aan de Hoek van Hollandstraat.

Drie personen zijn ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd en lichte verwondingen hadden opgelopen. De brandweer laat weten dat de brand uit is.

Zo'n 40 personen werden uit voorzorg geëvacueerd en opgevangen. Inmiddels is een deel van de bewoners weer teruggekeerd.