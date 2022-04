Kermis en Dodenherdenking tegelijk in Doesburg: 'Weinig historisch besef'

De organisatie van de Dodenherdenking in het Gelderse Doesburg is niet gelukkig met de komst van de kermis naar die plaats. De kermis begint een dag later, op 5 mei, maar een aantal attracties zal tijdens de herdenking al op het plein staan, waar ook wordt herdacht.

"Toen we dit hoorden, hebben we het gelijk aangekaart bij de gemeente", vertelt voorzitter Beeuwe Rozema. "Blijkbaar hebben afdelingen bij de gemeente langs elkaar heen gewerkt en had een persoon op één afdeling weinig historisch besef."

De gemeente Doesburg noemt het "een ongelukkige samenloop van omstandigheden" en geeft aan naar een oplossing te zoeken. De gemeente wil ervoor zorgen dat de herdenking op gepaste wijze door kan gaan.

"Met die toezeggingen konden wij leven", aldus voorzitter Rozema. Dat geldt niet voor Lo Cohen. Hij was eerder betrokken bij de organisatie en snapt er niks van. Bij Omroep Gelderland zegt hij "absoluut niet in staat te zijn om op deze manier te herdenken".