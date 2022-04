Deze oligarch bezit vastgoed in Nederland, maar valt niet onder sancties

Welke afwegingen precies meespelen voor de EU om iemand op de lijst te zetten wil de Europese Commissie niet zeggen. "Het proces van voorbereiding, discussie en plaatsing op de lijst is vertrouwelijk", mailt een woordvoerder. "Het belangrijkste criterium voor sancties zijn schendingen van EU-belangen, internationaal recht of mensenrechten." De woordvoerder houdt de optie open dat Alekperov later toch op de lijst kan komen.

Bovendien geeft ze aan dat er uitgebreid overleg met de Britten is over de totstandkoming van de lijst. "Dat is ook logisch", zegt Over de Linden, die gepromoveerd is op sancties na de inval van de Krim. "Dit soort verschillen zijn heel verwarrend en leiden tot onduidelijkheid. Het maakt het mogelijk om sancties te omzeilen."

Sancties moeten personen of bedrijven aanzetten hun ongewenste gedrag te veranderen. In dit geval moeten de sancties ook onvrede creëren in de politieke en financiële kringen rond Poetin. Door sancties af te stemmen voorkomen landen dat de gesanctioneerden op andere plekken nog wel kunnen genieten van hun eigendommen, waardoor ze minder snel geneigd zijn hun gedrag aan te passen.