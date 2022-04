Meer soa-tests afgenomen vorig jaar, nog wel minder dan voor corona

Meer mensen hebben zich vorig jaar voor een soa-test gemeld bij een Centrum voor Seksuele Gezondheid (CSG) van de GGD dan in 2020. Het waren er nog wel minder dan in 2019, het jaar voor de coronapandemie, meldt het RIVM, dat zich baseert op de halfjaarlijkse thermometer seksuele gezondheid. Daarin staan de meest recente gegevens van de CSG's.

Vorig jaar waren er 138.436 consulten over seksueel overdraagbare aandoeningen bij de CSG's; 30 procent meer dan in 2020, maar 8 procent minder dan in 2019.

Minder zorg beschikbaar

Een verklaring voor de stijging is dat er in 2020 minder zorg beschikbaar was bij de gezondheidscentra door de coronapandemie, schrijft het RIVM. Vorig jaar konden er weer meer mensen gebruik maken van zorg bij een CSG.

Doordat er alsnog minder zorg beschikbaar was, werden er relatief gezien meer mensen getest met 'een hoog risico' op een soa. "Bijvoorbeeld mensen met klachten of mensen die een partner met een soa hebben", zegt het RIVM. Het percentage positieve tests was het afgelopen jaar lager dan in 2020, maar hoger dan in 2019.

Ruim 17 procent van de geteste vrouwen kreeg een positieve uitslag. Bij heteroseksuele mannen was dat ruim 22 procent. Mannen die seks hebben met mannen hadden in ruim 23 procent van de gevallen een soa.

Ouder dan 25

In 2019 was het aantal mensen dat voor een soa-consult naar de huisarts ging met 9 procent toegenomen. Het ging toen om mensen van ouder dan 25 jaar, bleek uit een jaarlijks rapport van het RIVM.

Het aantal testen dat toen werd afgenomen bij de GGD's bleef zo'n beetje gelijk. Jongeren onder de 25 kunnen zich gratis laten testen bij de GGD.