Rusland zet dolfijnen in om marinehaven te bewaken

Rusland zet dolfijnen in om de toegang tot de marinehaven van Sebastopol op de Krim te bewaken. Dat is te zien op satellietbeelden die het Amerikaanse bedrijf Maxar heeft gedeeld met The Washington Post. De haven is in handen van de Russen sinds de annexatie van de Krim in 2014.

Op de beelden zijn bij de ingang van de haven twee kooien te zien die daar volgens het Amerikaanse onderzoekscentrum US Naval Institute in februari zijn neergelaten, ten tijde van de Russische invasie in Oekraïne.

De dolfijnen kunnen worden ingezet om te voorkomen dat Oekraïense speciale eenheden de haven binnendringen om bijvoorbeeld Russische marineschepen onklaar te maken. Daarvan ligt een groot aantal in Sebastopol, buiten bereik van de Oekraïense raketten. Het was ook de thuishaven van het door Oekraïne tot zinken gebrachte vlaggenschip de Moskva.

In deze tweet zijn de dolfijnkooien te zien in de haven: