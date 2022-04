Man na 31 jaar vrijgelaten in VS, ooggetuige trekt verklaring in

In de Amerikaanse staat Florida is een man die een levenslange gevangenisstraf uitzat vanwege moord na 31 jaar vrijgelaten. De ooggetuige van de moord, de stiefdochter van het slachtoffer, kwam na decennia terug van haar verklaring, waarna de rechter de veroordeling ongedaan maakte. De rechter spreekt van "toevalligheden" en een "persoonsverwisseling".

De nu 55-jarige Thomas Raynard James werd in 1991 schuldig bevonden aan het doodschieten van Francis McKinnon bij een overval. Hij kwam in beeld dankzij anonieme tipgevers, die zeiden dat de dader Thomas James of Tommy James heette.

De ooggetuige, Dorothy Walton, werd vervolgens een foto van James gepresenteerd. Ze dacht hem te herkennen. "Ik ben er zeker van, ik zal zijn gezicht en zijn ogen nooit vergeten", zei ze destijds.

James werd grotendeels op basis van haar verklaring veroordeeld. Er was verder geen bewijs. Vingerafdrukken die op de plek van het misdrijf werden gevonden, waren niet van James.

'Fout niet meenemen in graf'

De inmiddels 79-jarige Walton zegt nu dat ze "de fout niet wil meenemen in haar graf" en werkte daarom mee aan het proces om de man vrij te krijgen. James en zijn moeder hebben jarenlang gepleit voor zijn onschuld.

De rechter noemde de vrijlating van James "vreugdevol" voor hem en zijn familie, maar constateerde ook dat het proces frustrerend is voor de familie van het slachtoffer. "Zij geloofden dat ze gerechtigheid voor hun dierbare hadden gekregen, maar dat is hun afgenomen."

De echte dader van de moord is nooit gevonden. Een naamgenoot van James, die ook verdacht werd, zat vast ten tijde van de moord. Een andere mogelijke dader is inmiddels overleden.

James vertelde na zijn vrijlating, in het bijzijn van zijn moeder en familie, aan verslaggevers dat hij nu "van zijn leven wil genieten", schrijft The New York Times.