Derksen penetreerde bewusteloze vrouw met kaars: 'Was jeugdzonde'

Het is niet de eerste keer dat Johan Derksen of de andere leden van het VI-team in opspraak komen. Van der Gijp werd in 2017 ervan beschuldigd homofobe uitspraken te hebben gedaan. In 2018 zette hij een pruik op en deed hij alsof hij een transgender vrouw was.

In 2020 werd er gepraat over anti-racismedemonstraties in Nederland. Toen er later in het programma een foto van een demonstrant verkleed als Zwarte Piet werd getoond, zei Derksen: "Weten we zeker dat dat niet Akwasi is?" Rapper Akwasi is een bekende anti-racisme-activist.

Naar aanleiding daarvan besloten de spelers van het Nederlands elftal zich niet meer te laten interviewen door het programma. Ook trokken adverteerders zich terug.