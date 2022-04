Nederlandse pantserhouwitsers naar Oekraïne, ondanks bedenkingen

Nederland gaat "een beperkt aantal" pantserhouwitsers leveren aan Oekraïne. Dat heeft minister Ollongren van Defensie gezegd na overleg met andere Europese en NAVO-ministers van Defensie in Duitsland. Om hoeveel van deze mobiele artillerie-kanonnen het precies gaat, zei ze niet.

Vanmorgen uitten officieren nog twijfels over de inzet van de pantserhouwitsers, omdat het Nederlandse leger die zelf te hard nodig zou hebben. Maar volgens Ollongren is die zorg niet terecht. "Het gaat om kanonnen die nu in de opslag zijn, die we zelf niet nodig hebben. We leveren alleen wat we kunnen missen. Er blijven er voldoende over voor het Nederlandse leger, ook voor scholing en training."

Geavanceerd wapensysteem

De oorlog in Oekraïne is volgens Ollongren "een nieuwe fase ingegaan". Met de Nederlandse pantserhouwitsers beschikt Kiev over een geavanceerd wapensysteem, zegt de minister.

Defensiedeskundige en oud-bevelhebber De Kruif zei in Nieuws en Co dat de houwitsers niet op korte termijn op het slagveld ingezet kunnen worden door de Oekraïners. Daarvoor gaat het om een te ingewikkeld wapensysteem. Eerst zullen de militairen opgeleid moeten worden om ze te bedienen.