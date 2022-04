Ruim 3000 koninklijke onderscheidingen uitgereikt bij lintjesregen 2022

Meer dan 3000 mensen krijgen vandaag een koninklijke onderscheiding voor hun bijdrage aan de samenleving, traditiegetrouw de Lintjesregen genoemd. Onder meer advocaat Eva González Pérez, schrijver en dichter Quito Nicolaas en politicus en oud-Kamervoorzitter Gerdi Verbeet krijgen een lintje.

González Pérez is de advocaat die mede de toeslagenaffaire aan het licht bracht en zich blijft inzetten voor de gedupeerde gezinnen. Het feministische maandblad Opzij riep haar uit tot de Meest invloedrijke vrouw van 2021. "Je zou bijna vergeten waarom er een nieuw regeerakkoord moest komen. En een nieuw Kabinet", schreef het blad bij de bekendmaking. "Dat komt door Eva, als eerste."

De uit Aruba afkomstige Quito Nicolaas is schrijver, dichter en boekrecensent. Zijn werk, dat is opgenomen in verschillende internationale bloemlezingen, wordt gezien als één van de pijlers van de Arubaanse cultuur. Hij publiceerde 13 boeken, 21 gedichten en 29 essays.

PvdA'er Gerdi Verbeet kwam in 2002 in de Tweede Kamer en was van 2006 tot 2012 Kamervoorzitter. Daarna was ze jarenlang voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, tot en met mei vorig jaar, toen haar benoeming afliep.