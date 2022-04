Hoe mango sticky rice in Thailand enorm populair is geworden door een rapper

Het bijzondere moment ging direct wereldwijd viraal. Het filmpje van het optreden werd veel gedeeld en werd opgepikt door internationale media. Sindsdien wordt in Thailand het toetje aan de lopende band besteld.

Waar het voorheen werd beschouwd als een traditionele lekkernij, is het onder Thaise jongeren tegenwoordig helemaal in. Langerak: "Bij restaurants in Bangkok zag ik de afgelopen dagen rijen bezorgers staan bij eetzaken om de online bestellingen weg te brengen. Een bezorgdienst moest de app zelfs noodgedwongen afsluiten omdat de vraag te groot werd."

Kritiek op regering

Wie denkt dat de actie van de rapper met het rijstgerecht vooraf is bedacht door de Thaise regering heeft het mis. Milli staat namelijk bekend om haar kritische teksten over de overheid. Zo noemde ze tijdens het optreden de regering "verrot".

De afgelopen jaren uitte ze kritiek op hoe de regering de coronapandemie aanpakte. Premier Prayut Chan-o-cha klaagde de rapper vorig jaar voor laster en ze riskeerde zelfs een celstraf. Ook andere artiesten die kritiek hebben geuit zijn aangepakt.

"Bij aanhangers van de regering is Milli daarom minder populair", zegt Langerak. "Zij proberen manieren te vinden om de jonge rapper te bekritiseren omdat ze 'ongepast' aan het eten was op het podium. Ze zeggen ook dat ze over de Thaise cultuur had moeten rappen in plaats van de regering te bekritiseren."

Opmerkelijk genoeg koos de premier er nu voor om meteen op de hype van Milli in te springen. Hij kondigde aan dat mango sticky rice wordt genomineerd om op de Unesco-lijst met immaterieel erfgoed gezet te worden.

Enorme draai

De lofzang over Khanatheerakul door de premier is een enorme draai, zegt Langerak. "De Thaise premier Prayut Chan-o-cha gaf een paar dagen geleden toe dat hij de rapper misschien verkeerd heeft ingeschat. Hij prijst de jonge artiest nu voor het helpen promoten van Thailand. Een woordvoerder zei dat de premier zoveel werk te doen heeft, dat hij soms fouten maakt."

De hoop is dat de populariteit van kleefrijst met mango in het buitenland aan zal slaan. Een Thaise hoogleraar zegt tegen The Bangkok Post dat hij een internationale markt ziet voor kant-en-klare mango sticky rice. Hij zegt dat internationale influencers ingezet moeten worden om reclame te maken voor het toetje en andere Thaise gerechten.