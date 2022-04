Politie Parijs doodt twee mensen in auto die op agenten inreed

In het centrum van Parijs heeft de politie op een auto geschoten die inreed op agenten. Twee inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen, een derde raakte gewond aan een arm.

Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De Franse krant Le Parisien meldt dat een voertuig tegen het verkeer in reed in de buurt van de brug Pont Neuf.

De bestuurder negeerde stoptekens en reed vervolgens in op de agenten. De politie voelde zich volgens de krant gedwongen om te schieten.

Het is onbekend of er een verband is tussen het incident en de presidentsverkiezingen. Na de uitslag van de verkiezingen gingen mensen de straat op om te demonstreren, ook in Parijs. In de Franse hoofdstad werd door de politie traangas ingezet.