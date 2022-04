Belastingvoordeel expats schrappen? 'Zou er nog wat nachtjes over slapen'

Als het aan de FNV ligt, mag de expatregeling worden afgeschaft. Volgens de vakbond is de regeling in de huidige vorm een excessieve compensatie voor met name de hogere inkomens.

"De regeling is in het leven geroepen om werknemers aan te trekken die schaars zijn. Maar om dat te toetsen, wordt alleen gekeken naar het inkomen", zegt FNV-bestuurder Amrit Sewgobind. "We zien het als een verdienmodel voor bedrijven om mensen binnen te halen voor de belastingkorting. En daarmee verdringen zij anderen op de arbeidsmarkt."

Wel vindt de vakbond dat er een overgangsregeling moet komen. Op die manier hebben expats, die nu onder de regeling vallen, geen last van de nadelen zonder dat zij zich daarop konden voorbereiden.

Meer belastingopbrengsten?

Fiscalisten vrezen dat Nederland zichzelf in de vingers snijdt als de expatregeling volledig wordt afgeschaft. Want tegenwoordig heeft, op Duitsland na, elk West-Europees land een voordelige belastingwet voor buitenlandse werknemers. België heeft zelfs sinds dit jaar een nieuwe expatregeling ingevoerd die nagenoeg gelijk is aan die van Nederland.

"Als hier minder bedrijven met werknemers komen of zelfs vertrekken, is het maar de vraag of je ook meer belastingopbrengsten krijgt", zegt Robert Rouwers, belastingadviseur internationale loonheffingen en partner bij EY.

Dat vindt ook Ruben Froger, belastingadviseur loonheffingen en partner bij KPMG Meijburg & Co. "De regeling bestaat meer dan vijftig jaar en concurrerende landen in de EU hebben soortgelijke regelingen. Mochten we de regeling afschaffen en daar vervolgens spijt van krijgen, dan kunnen we het in de praktijk niet meer terugdraaien. Dus ik zou hier nog maar eens heel wat nachtjes over slapen."

