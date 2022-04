OVSE 'extreem bezorgd' over vastgehouden waarnemers in Oost-Oekraïne

In het Oosten van Oekraïne wordt een aantal waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa vastgehouden. De OVSE zegt in een korte verklaring dat ze zijn "beroofd van hun vrijheid".

Het gaat om leden van de waarnemersmissie die actief waren in de regio's Donetsk en Loehansk. Om hoeveel mensen het precies gaat, is onduidelijk. Ook is niet bekend welke nationaliteit ze hebben. "We benutten alle mogelijke kanalen om hun vrijlating te bewerkstelligen." De organisatie voegt eraan toe "extreem bezorgd" te zijn.

De Britse delegatie van de OVSE-missie in Oekraïne spreekt over "alarmerende berichten" dat Russische troepen de waarnemers gevangen hebben genomen.

De OVSE hield sinds 2014 toezicht in Oost-Oekraïne op de naleving van het bestand tussen de separatisten en het Oekraïense leger. Na de Russische inval in Oekraïne, op 24 februari, trokken meerdere landen hun OVSE-waarnemers terug, waaronder ook Nederland.

Het mandaat van de missie liep eind maart af. Rusland had de OVSE daarvoor beschuldigd van partijdigheid en een verlenging van de missie afgewezen. Leden waren nog wel achtergebleven om administratieve taken af te ronden en mensen in veiligheid te brengen.