Grote brand in landbouwbedrijf Erichem

Een grote brand heeft vanmiddag veel schade aangericht in een landbouwbedrijf in Erichem, niet ver van Tiel.

Omdat er een vrij krachtige oostelijke wind staat, is het vuur overgeslagen naar een aantal woonhuizen met een rieten dak in de buurt. De brandweer heeft hulp ingeroepen van korpsen in de omgeving. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.

De brand is hoogstwaarschijnlijk ontstaan in een stapel fruitkisten, zegt verslaggever Teunis van der Poel van Omroep Gelderland. Een grote schuur met biologische pompoenen en een aantal andere bedrijfsgebouwen zijn verwoest.

De brandweer haalt water uit vijvers op een camping op een paar honderd meter afstand om te blussen. De politie heeft de wijde omgeving verder hermetisch afgesloten.

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid raadt aan om uit de rook te blijven, maar heeft geen NL-Alert verstuurd.