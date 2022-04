School stuurt 1650 leerlingen naar huis na examenstunt met hooibalen

Een middelbare school in Oldenzaal heeft 1650 leerlingen naar huis gestuurd na een uit de hand gelopen examenstunt. De examenkandidaten van de Potskampstraat-locatie van het Twents Carmel College hadden met trekkers hooibalen de school binnen gebracht. Ze hadden de volledige kantine bezaaid met hooi en wc-papier.

Bij de stunt, waarvan beelden te zien zijn op TikTok, was ook politie aanwezig, die de leerlingen op de trekkers aansprak. Omdat de scholieren ook op andere plekken in de school de lessen verstoorden, werden 500 leerlingen naar huis gestuurd. Uit voorzorg deed de school dat ook met de 1150 leerlingen van de andere locatie in Oldenzaal. Gevreesd werd dat ook daar onrust zou uitbreken.

Tubantia kreeg een bericht in handen dat de school stuurde aan de ouders van leerlingen. Daarin schrijft de school: "Er waren diverse onaangekondigde acties in de school gaande. Om de rust te waarborgen hebben we per direct alle lessen gestopt." Een communicatiemedewerker laat aan de krant weten dat de examenstunt rumoeriger en extremer dan normaal verliep. Volgens haar had dat te maken met het opheffen van de coronamaatregelen.

Noord-Brabantse school ontruimd door rookbom

Ook elders in het land waren examenstunts door leerlingen die vandaag vierden dat ze hun laatste les hebben gehad. Zo werden leerlingen van het Scala College in Alphen aan den Rijn met een soort kermisattractie aan bungeekoorden de lucht in geschoten, meldt Alphens.nl.

In Roosendaal werd het Norbertus Gertrudis Lyceum op last van de brandweer ontruimd nadat examenleerlingen in het gebouw een rookbom hadden laten afgaan, bericht Omroep Brabant.

Volgens een brief aan ouders van de leerlingen begon de dag feestelijk "met ballonnen, confetti en zeepglijbanen in de garderobe", maar eindigde de dag abrupt toen rond 10.30 uur een rookbom afging. Alle lessen gingen de rest van de dag niet meer door.