Zeker 33 doden bij aanslag op moskee in Afghaanse provincie Kunduz

Bij een explosie bij een moskee in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz zijn volgens de Taliban zeker 33 mensen omgekomen. Ook zijn 43 mensen gewond geraakt.

De verantwoordelijkheid voor de aanslag bij de moskee in de stad Imam Saheb is nog niet opgeëist. In de moskee zat ook een religieuze school.

Het is na een periode van relatieve rust de laatste tijd weer zeer onrustig in Afghanistan. Zo waren er gisteren ook verschillende aanslagen in het noorden van het land, onder meer op een moskee in Mazar-e-Sharif waarbij zeker twaalf mensen om het leven kwamen en 58 mensen gewond raakten.

Die aanslagen zijn opgeëist door IS-K, de Afghaanse tak van terreurbeweging Islamitische Staat. Ze waren vooral gericht op de sjiitische minderheid in het land. IS is soennitisch.

Leider opgepakt

De Taliban melden een leider van IS-K te hebben opgepakt voor zijn mogelijke rol bij de aanslag op de moskee in Mazar-e-Sharif. Volgens de Taliban is deze Abdul Hamid Sangaryar "het meesterbrein achter de aanslag".

IS-K is de afgelopen tijd zeer actief, ook in buurland Pakistan. Daar werd vorige maand een aanslag gepleegd op een sjiitische moskee waarbij 65 mensen om het leven kwamen. In de stad Faisalabad in de provincie Punjab waarschuwde de politie gisteren dat IS-K aanslagen in de stad wil plegen en dat burgers "uiterst voorzichtig" moeten zijn.