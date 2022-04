Bewoners verwoeste flat Bilthoven voorlopig niet terug naar huis, OVV begint onderzoek

De bewoners van de 28 woningen van het appartementencomplex in Bilthoven dat gisteren deels werd verwoest door twee explosies, kunnen voorlopig niet terug naar huis. Dat meldt de gemeente De Bilt, waar Bilthoven onder valt. De gemeente hoopt dat in de loop van volgende week meer te zeggen is over de technische staat van het pand. Daarnaar is nu nog een onderzoek gaande.

De eerste explosie vond gisterochtend plaats nadat er bij werkzaamheden aan de riolering een gasleiding werd geraakt. 28 woningen werden ontruimd. Kort na een eerste, kleine explosie volgde een grotere knal op het moment dat de hulpverleners het pand in gingen. Een groot deel van de gevel stortte daarna in en vijf brandweermensen en twee agenten raakten gewond.

Het gaat nu naar omstandigheden goed met de slachtoffers, meldt de Veiligheidsregio Utrecht. Twee van hen liepen beenbreuken op, drie brandweerlieden raakten lichtgewond.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is een verkennend onderzoek begonnen naar de oorzaak van twee explosies. Ze maken een reconstructie en bekijken hoe dit soort explosies in de toekomst voorkomen kunnen worden.

'Overal stof'

Nora Antonius, een van de bewoners van de verwoeste flat, vertelt aan RTV Utrecht hoe de flat werd ontruimd. Toen ze gisterochtend wakker werd zag ze de eerste hulpdiensten al aankomen. "Met een lint was het hier afgezet", zegt ze. Rond 09.00 uur klonk de eerste explosie. "Dat was nog een milde knal."

Op dat moment zaten de bewoners nog in het gebouw. Slordig, vindt Antonius. "Als die eerste klap de grote klap was geweest, dan waren er veel mensen gewond geraakt - misschien zelfs overleden." Na de eerste explosie werd het gebouw ontruimd. De hulpdiensten belden aan met de boodschap dat de bewoners hun huis direct moesten verlaten. "Ik kon zelfs mijn paspoort en mijn hartmedicatie niet meenemen", zegt Antonius.

Toen ze haar huis uit moest, wist ze nog niet waarom. "Ik zag alleen maar politie en brandweer. Tot na die eerste knal. Toen wist ik ongeveer wat er aan de hand was. Het stonk hier helemaal naar gas en er was overal stof." Gisteren kon ze niet op de hoogte worden gesteld dat ze het gebouw in mocht, omdat haar opgegeven telefoonnummer onjuist was. Ze heeft daardoor vannacht in haar auto geslapen. "Nu kunnen we tot en met maandag in een hotel verblijven."

Essentiële spullen

Hulporganisatie Salvage meldt dat een deel van de getroffenen in een Utrechts hotel verblijft. Anderen vinden een onderkomen bij vrienden of familie. Veel bewoners van de flat konden gisteravond al even naar binnen om essentiële spullen uit hun woning te halen. Daarvoor is vandaag opnieuw gelegenheid.

Ook Antonius zit nog te wachten tot ze om 16.00 uur het gebouw in mag om haar spullen te halen. Wat schone kleding, persoonsdocumenten en de medicijnen voor haar hart. "Ik heb gelukkig geen huisdieren." Het voelt raar dat ze niet bij haar eigen spullen kan, verzucht Antonius. "Dan zie ik de brandweer naar binnen lopen en denk ik: dan kan ik toch ook wel even mee? Maar dat mag dus niet."