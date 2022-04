CBR gaat brief over intrekken rijbewijs persoonlijk overhandigen

Medewerkers van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) gaan bij wijze van proef mensen van wie het rijbewijs ongeldig is verklaard, persoonlijk opzoeken. De instelling hoopt daarmee te bereiken dat meer mensen hun roze pasje terugsturen.

Vanmorgen bleek uit cijfers van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) dat duizenden mensen de weg op gaan, terwijl hun rijbewijs is ingetrokken. Mensen raken bijvoorbeeld hun rijbewijs kwijt omdat ze onder invloed hebben gereden of vanwege dementie niet meer in staat zijn veilig een auto te besturen. Van de 10.000 rijbewijzen die ongeldig worden verklaard, wordt zo'n 40 procent niet teruggestuurd.

Volgens Alexander Pechtold, algemeen directeur van het CBR, gaat het om een hardnekkige groep die zonder geldig rijbewijs toch de weg op gaat. Vaak beweren deze mensen dat ze niet wisten dat ze geen auto meer mogen besturen.

Gaatje in de wet

Pechtold: "We sturen een brief, en daarna nog een aangetekende brief. Maar sommige advocaten adviseren: 'Zeg maar dat je die brief nooit gehad hebt'. Dat is nog een gaatje in de wet. Wat we nu als proef gaan doen is dat een ambtenaar aan huis komt om die laatste brief te overhandigen. Maar mensen moeten wel zelf dat pasje terugsturen."

Ook wordt de tekst in de brief duidelijker en wordt de eerste brief al aangetekend verstuurd. De proef gaat in het najaar in, zei minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat in de Tweede Kamer, waar gesproken werd over de verkeersveiligheid.

Verschillende partijen dringen aan op meer actie tegen bestuurders zonder geldig rijbewijs. Zo wil het CDA dat deze mensen niet alleen straf krijgen als ze worden gepakt achter het stuur, maar ook eerder al: als ze hun rijbewijs niet inleveren. Er moet wat het CDA betreft een einde komen aan de vrijblijvendheid. "Automobilisten die niet rijvaardig zijn, horen niet op de weg", zei Kamerlid Harry van der Molen.

Gerichte politiecontroles

Volgens minister Yesilgöz van Justitie is het ook nu al zo dat je niet zomaar wegkomt met rijden zonder geldig rijbewijs. De politie controleert gericht op dergelijke bestuurders, onder meer met camera's die kentekens registreren. Als dat kenteken op naam staat van iemand met een ongeldig rijbewijs, kan de auto aan de kant gezet worden om de bestuurder te controleren.

De maximale gevangenisstraf voor rijden met een ongeldig rijbewijs wordt verhoogd naar een jaar gevangenisstraf of een boete van 9000 euro. Ook het niet inleveren van een ongeldig verklaard rijbewijs is strafbaar, zei Yesilgöz, en wie dat toch doet riskeert een boete. Maar uiteindelijk zullen er toch mensen zijn die de weg op gaan, zelf als ze hun rijbewijs ingeleverd hebben, betoogde ze.

PvdA-Kamerlid Habtamu de Hoop wilde weten waarom zoveel mensen hun ingetrokken rijbewijs niet inleveren. Hij vermoedt dat ze erg afhankelijk zijn van hun auto, bijvoorbeeld om hun werk te kunnen doen. Daarom wil hij dat er gekeken wordt naar alternatieve vormen van vervoer, zodat ze niet met de auto de weg op gaan. Al blijft het volgens hem "onfatsoenlijk en kwalijk" als iemand zijn rijbewijs niet inlevert terwijl dit wel moet.