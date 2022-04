Transportbedrijf wil geld doneren om 'dodenweg' bij Kampen aan te pakken

Een transportbedrijf wil 10.000 euro doneren voor de aanpak van de N50 bij Kampen, waar de afgelopen jaren meerdere (dodelijke) ongelukken zijn gebeurd. De eigenaar hoopt dat andere ondernemers, gemeenten en de provincie ook een bijdrage leveren.

Gisteren nog was er een fataal ongeluk op de weg. Er kwam een 34-jarige vrouw om het leven. Volgens RTV Oost staat de N50 bij Kampen ook wel bekend als 'dodenweg'. Het zicht zou, door hoogteverschil, op sommige plekken niet optimaal zijn. Ook zijn er wegversmallingen en soms ook juist verbredingen.

Vrachtwagens van bedrijf rijden dagelijks over de weg

"Het is toch verschrikkelijk. We weten niet precies wat er is gebeurd, maar wel dat het een frontale botsing was", zegt Gert van Dijk, eigenaar van het transportbedrijf uit Kampen.

Zijn werknemers rijden dagelijks met vrachtwagens over de weg. Van Dijk vraagt mede daarom ook al jarenlang aandacht voor meer veiligheid op de N50.

Rijkswaterstaat, beheerder van de weg, kent de noodzaak voor aanpassingen. Er zou een tweemaal tweebaansweg van worden gemaakt, maar wanneer is onduidelijk vanwege de huidige stikstofregels.

Vangrail is noodverband

Daarom kwam Van Dijk met het idee om een vangrail aan te leggen. Hij ziet het als een soort noodverband.

Rijkswaterstaat vindt de 'vangrail-donatie' een sympathieke actie, maar op dit moment kan dat niet. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat zegt dat de huidige weginrichting geen vangrail toelaat. Later als de weg is verbreed, komt er wel een andere indeling van de weg.

Van Dijk: "Het duurt allemaal veel te lang voor er iets aan de weg wordt gedaan. Mijn chauffeurs zien dagelijks bijna-ongelukken en nu is er weer een leven verwoest. Het beschikbaar stellen van dit geldbedrag is voor mij ook een kreet om hulp, om aandacht, pak die weg aan, versneld, het moet veiliger."