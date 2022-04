Aantal Netflix-abonnees daalt voor het eerst in tien jaar tijd

Voor het eerst in ruim tien jaar tijd heeft Netflix te maken met een dalend abonneebestand. In het eerste kwartaal van dit jaar nam het aantal wereldwijd met 200.000 af. Netflix was juist uitgegaan van een groei van 2,5 miljoen abonnees gedurende die periode. Sinds 2011 nam het aantal abonnees alleen maar toe.

Het streamingplatform houdt volgens financieel persbureau Bloomberg dit kwartaal rekening met een daling van nog eens 2 miljoen klanten. Daarmee zou het wel eens het slechtste jaar ooit kunnen worden voor de Amerikaanse streaminggigant.

Na de bekendmaking kelderde het aandeel Netflix in de VS in de nabeurshandel met 23 procent.

Concurrentie en prijsstijgingen

De daling heeft volgens Netflix te maken met een aantal factoren. In een verklaring schrijft het bedrijf dat de concurrentie groeit, onder meer van platforms als HBO Max en Disney+. Daarnaast ziet Netflix dat steeds meer klanten hun account delen met anderen. Ook ziet het platform dat meer mensen hun abonnement opzeggen, nu in veel landen geen coronarestricties meer gelden en mensen minder thuis zijn.

Netflix heeft momenteel 221,6 miljoen abonnees en is nog altijd het grootste streamingplatform ter wereld. De prijzen van een abonnement gingen de afgelopen periode met name in het VK en de VS omhoog. Volgens Netflix was dit nodig om de eigen producties te kunnen bekostigen. Het platform erkent dat door de prijsstijgingen mogelijk ook abonnees zijn weggegaan.

Ondanks de tegenvallende abonnee-aantallen steeg de omzet op jaarbasis met 10 procent tot omgerekend zo'n 7,3 miljard euro.