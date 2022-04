14 'helpers' in Brussel voor de rechter om aanslagen in Parijs

In België is het strafproces begonnen tegen veertien 'helpers' die worden verdacht van betrokkenheid bij de aanslagen in Parijs in 2015. Bij de zes aanslagen in de Franse hoofdstad werden 130 mensen gedood, het merendeel in concertzaal Bataclan.

De hoofdverdachten worden in Frankrijk vervolgd, maar het Belgische federaal parket deed daarnaast onderzoek naar nog veertien anderen. Zij zouden ook op een of andere manier bij de voorbereiding van de aanslagen hebben geholpen. Het zijn dertien mannen en een vrouw.

Negen verdachten waren vandaag bij de zitting aanwezig in het voormalige NAVO-hoofdkwartier in Brussel. Twee anderen zijn vermoedelijk in Syrië omgekomen - zij hadden volgens de Belgische omroep VRT 15 jaar gevangenisstraf kunnen krijgen. Voor de andere verdachten geldt dat zij voor maximaal 5 jaar de cel in kunnen gaan.

Valse papieren

Een van hen de eigenaar van het huis in Molenbeek waar Salah Abdeslam zich maandenlang schuilhield. Abdeslam is de belangrijkste verdachte en staat in Parijs terecht. Het Belgische OM verdenkt daarnaast twee mensen van het leveren van valse papieren. Overigens staat volgens het federaal parket niet vast dat de verdachten wisten dat ze meehielpen aan de voorbereiding van een aanslag.

De terreurcel die verantwoordelijk was voor de aanslagen in Parijs, sloeg een jaar later ook toe op de luchthaven van Zaventem en in het metrostation Maalbeek in Brussel. Daarbij werden 32 mensen gedood. Dat proces over deze aanslagen in België gaat later dit jaar van start.