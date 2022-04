Rusland zet vijftien Nederlandse diplomaten uit

Veertien medewerkers van de Nederlandse ambassade in Moskou en een personeelslid van het consulaat in Sint-Petersburg moeten Rusland verlaten. Dat meldt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.

De maatregel kan worden gezien als vergeldingsactie voor het Nederlandse besluit van vorige maand om zeventien Russische diplomaten uit te zetten. Volgens de inlichtingendiensten AIVD en MIVD waren zij in werkelijkheid geen diplomaten, maar spionnen.

Het Russische staatspersbureau Ria Novosti schrijft dat de Nederlandse ambassadeur Gilles Plug vandaag is ontboden op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou. Daar zou hij hebben gehoord dat de vijftien Nederlandse diplomaten als persona non grata worden beschouwd als reactie op het "onvriendelijke optreden" in Den Haag vorige maand.

'Al verwacht'

Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken zegt dat hij al had verwacht dat Rusland tegenmaatregelen zou nemen. "Desondanks betreur ik deze stap. We gaan nu kijken wat de gevolgen zijn van het feit dat zoveel collega's moeten vertrekken uit Moskou en Petersburg."

De vijftien Nederlandse diplomaten moeten binnen twee weken zijn vertrokken uit Rusland. Volgens Hoekstra blijft ambassadeur Plug met het kleine team dat overblijft de kerntaken van de ambassade en het consulaat zo goed mogelijk uitvoeren.