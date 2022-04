Groot tekort aan krantenbezorgers, nieuwkomers krijgen flinke bonus

Er is bij DPG Media een tekort van zo'n 1000 bezorgers, zegt directeur Eric van Gruijthuijsen. Dagelijks heeft zijn bedrijf er zo'n 7000 nodig.

De DPG mediagroep en het Mediahuis bezorgen per dag zo'n 2 miljoen kranten. "Elke dag komen tien tot twaalf procent van onze kranten te laat bij onze abonnees. We hebben het dus over heel veel mensen die daar last van hebben. Dat vinden wij buitengewoon vervelend, dus we trekken alles uit de kast om het probleem op te lossen", zegt Van Gruijthuijsen.

De overspannen arbeidsmarkt wordt gezien als de belangrijkste oorzaak van het personeelstekort. In vergelijkbare sectoren, waaronder de horeca en de detailhandel, is het voor werkgevers ook lastig om personeel te vinden. Er is veel werk, en alle werkgevers richten zich op dezelfde groep.

Het Mediahuis heeft nog niet gereageerd op vragen van de NOS over hoeveel bezorgers zij nodig hebben.

Stukloonnorm

De bonus voor nieuwe kantenbezorgers wordt in delen uitgekeerd, om te voorkomen dat ze niet meteen weer vertrekken. DPG wil ook mensen overtuigen dat bezorgen leuk werk is. "Het is niet gemakkelijk, maar wel heel dankbaar", stelt Gruijthuijsen. Het salaris verhogen is volgens hem geen oplossing, omdat er al goed wordt betaald. Vergelijkbaar met andere beroepen in dezelfde categorie, stelt hij.

Weknemersvakbond FNV zegt dat voor kranten- en folderbezorgers sinds 2017 de zogeheten stukloonnorm wordt gehanteerd. Bezorgers krijgen dan uitbetaald voor de tijd die ze met een wijk bezig zijn. De norm komt volgens een woordvoerder van de FNV in de buurt van het minimumloon.

Uit cijfers van vacaturesite Indeed blijkt dat een krantenbezorger gemiddeld 10 euro per uur verdient. Dat is 10 procent onder het landelijke gemiddelde. Een pakketbezorger verdient ruim een euro meer.

De FNV zegt dat de hoogte van het salaris niet het grootste probleem is bij het werven van krantenbezorgers. "Die moeten vaak al rond 04.00 uur bij het depot zijn om hun kranten te halen. Anders liggen de kranten niet op tijd in de brievenbus. Dat is erg vroeg, en weinig mensen hebben zin om zo vroeg op te staan."