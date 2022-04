Turkije voert aanvallen uit op doelen PKK in Noord-Irak

Turkije heeft in het noorden van Irak aanvallen uitgevoerd op doelen van de Koerdische Arbeiderspartij PKK. Volgens het ministerie van Defensie in Ankara zijn er gevechtsvliegtuigen, drones, helikopters en artillerie ingezet om schuilplaatsen, tunnels, munitiedepots en hoofdkwartieren van de PKK te vernietigen.

De Turkse minister Akar van Defensie zegt dat de operatie "succesvol" is verlopen. Hij kondigt aan dat er meer aanvallen worden uitgevoerd. "De doelen die we voor de eerste fase hadden bepaald zijn behaald", zegt hij in een video.

Terroristische aanslagen

Niet duidelijk is hoeveel Turkse troepen er zijn ingezet. Ook is niet duidelijk of en hoeveel mensen er om het leven zijn gekomen. Turkije zegt dat de operatie gericht is op het "voorkomen van terroristische aanslagen" en "de veiligheid van onze grens te bewaken". De PKK heeft nog niet gereageerd.

Turkije heeft de afgelopen tientallen jaren talloze keren acties uitgevoerd tegen de PKK, die in het verleden veel dodelijke aanslagen heeft gepleegd in Turkije. Sinds de start van het conflict in 1984 zijn zeker 40.000 mensen om het leven gekomen.

De PKK strijdt naar eigen zeggen tegen onderdrukking door de Turkse straat. De militante beweging wordt door onder meer Turkije, de EU en de VS gezien als terroristische organisatie.