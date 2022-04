Vierde dag van rellen in Zweden, 'Paludan succesvol in aanwakkeren onrust'

Ook vandaag zijn er weer hevige onlusten in twee Zweedse steden. Het is uitzonderlijk dat er al vier dagen op rij ongeregeldheden zijn, zegt de Zweedse criminoloog Manne Gerell. "Ik denk dat we nooit eerder hebben gezien dat één persoon hier zo veel rellen teweegbrengt."

Die persoon is de Deens-Zweedse extreemrechtse politicus Rasmus Paludan. Hij is bezig aan een controversiële tour door Zweden, waarbij hij op bijeenkomsten in multiculturele wijken korans verbrandt.

Wat gebeurde er vandaag?

Paludan had op Eerste Paasdag in Norrköping en Linköping een manifestatie gepland. Maar nog voor die konden beginnen, liep de situatie uit de hand. Waarschuwingsschoten, agenten die bekogeld werden met stenen en auto's die in brand werden gestoken: net als in de voorgaande dagen zocht in elke stad een groep van tussen de 100 en 200 mensen de confrontatie met de politie.

In Norrköping werden volgens de politie drie mannen geraakt door afketsende kogels bij het lossen van waarschuwingsschoten. Het drietal is naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. De drie zijn aangehouden op verdenking van een misdrijf.

Aan het begin van de avond waren er in Norrköping veertien arrestaties verricht, melden Zweedse media. In Linköping was er op hetzelfde moment sprake van acht aanhoudingen en een lichtgewonde agent.

De 40-jarige Paludan heeft uiteindelijk de twee geplande manifestaties afgelast vanwege het geweld. "De politie heeft laten zien dat die totaal niet in staat is om zichzelf en mij te beschermen", schrijft hij in een bericht op Facebook. Gisteren kreeg hij in Malmö een steen tegen zijn been, maar zijn verwondingen lijken mee te vallen.

Hier zie je beelden van de rellen op zaterdag, toen onder meer een stadsbus in brand werd gestoken: