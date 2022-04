Kunstwerk in Australische herberg blijkt van Nederlandse schilders

Een schilderij dat ongeveer 150 jaar in een Australische herberg heeft gelegen, blijkt te zijn gemaakt door de Nederlandse schilder Gerret Willemsz Heda. Hij zou het samen met zijn beroemdere vader, Willem Claesz Heda, hebben geschilderd in de zeventiende eeuw. Het kunstwerk is mogelijk miljoenen euro's waard.

Het gaat om een stilleven dat zo'n 400 jaar geleden werd gemaakt. Op het olieverfschilderij is een half gedekte tafel te zien met onder meer een omgevallen beker, een taart en een schaal met noten.

Het dook op bij een groot restauratieproject van een Australische organisatie ter bescherming van het nationaal erfgoed. Het was afkomstig uit een negentiende-eeuwse herberg op de Woodford Academy, een verzameling van de oudste koloniale gebouwen in de Blue Mountains in de deelstaat New South Wales.

Een collectie kunstwerken was daar waarschijnlijk zo'n 150 jaar opgeslagen, toen ze in 1979 werden overgedragen aan de erfgoedorganisatie. Volgens de collectiemanager waren de werken toen in een vervallen staat. Ze waren onder meer aangetast door insecten en schimmel.

Handtekeningen op mes

Het duurde jaren om de collectie te doorzoeken. Het stilleven van Heda werd jarenlang bewaard in allerlei verschillende kunstdepots. Een depot in Melbourne twijfelde aan de echtheid ervan en haalde in 2009 de omlijsting eraf, om het daarna in bubbeltjesplastic te wikkelen.

Pas vorig jaar werd het kunstwerk uitgekozen als onderdeel van een groot restauratieproject. De restaurateurs konden verifiëren dat het om een echt kunstwerk van vader en zoon Heda gaat door twee microscopische handtekeningen op een mes.

Dit zijn beelden van de restauratie van een deel van het schilderij: