Grote vechtpartij bij partycentrum Honselersdijk

In Honselersdijk, bij Den Haag, is een feest in een partycentrum gisteravond geëindigd in een groot gevecht. De politie probeerde een einde te maken aan de vechtpartij, maar toegesnelde agenten werden ook belaagd, is te zien op beelden van nieuwssite Regio15.

Tientallen agenten uit de omgeving probeerden de situatie onder controle te krijgen. Op de beelden is te zien is hoe meer dan vijftien agenten duwen, trekken en hun wapenstok gebruiken. Zeker een aanwezige is in zijn arm gebeten door een politiehond.