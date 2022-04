Actrice Liz Sheridan (ALF, Seinfeld) overleden

De Amerikaanse actrice Liz Sheridan is op 93-jarige leeftijd overleden. Ze overleed aan een natuurlijk oorzaak in haar slaap, vijf dagen na haar verjaardag, maakte een contactpersoon van haar nabestaanden bekend.

Sheridan had een lange staat van dienst op Broadway en televisie, maar was vooral bekend van de comedyserie Seinfeld, waar ze de opdringerige moeder van de hoofdpersoon speelt. Sheridan was naast de vier hoofdpersonen uit de serie de enige acteur die in alle negen seizoenen van de serie te zien was.

Een decennium eerder speelde Sheridan de bemoeizuchtige Raquel Ochmonek in de serie ALF, over een ruimtewezen dat bij een Amerikaans gezin komt wonen. Een terugkerende klucht in die serie was de noodzaak om de brutale alien geheim te houden voor die nieuwsgierige buurvrouw.

James Dean

Sheridan begon haar carrière in New York als nachtclubdanseres. In haar autobiografie Dizzy and Jimmy vertelde ze hoe ze in die tijd een relatie kreeg met James Dean, nog voordat die als tieneridool zou doorbreken in Rebel Without a Cause.

Hoewel ze al samenwoonden strandde de relatie omdat Dean naar Californië moest om carrière te maken in films. "We groeiden uit elkaar omdat hij werd gevraagd om naar Hollywood te komen en ik wilde niet mee."

Meryl Streep

Daarna trad Sheridan op in enkele shows op Broadway, zoals Happy End met Meryl Streep. In de jaren tachtig maakte ze de overstap naar televisie. Zo speelde ze in Kojak, The A-team en Melrose Place, naast rolletjes films als Legal Eagles, Who's That Girl en Forget Paris.

De dood van Sheridan komt kort na het overlijden van Estelle Harris, die ook een belangrijke bijrol had in Seinfeld, als moeder van George Costanza. Zij overleed begin deze maand op eveneens 93-jarige leeftijd.