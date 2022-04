WHO: tientallen gevallen van acute hepatitis bij jonge kinderen in VK

In het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen maanden tientallen kinderen ziek geworden door een hepatitisbesmetting. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Er zijn 73 bevestigde gevallen van acute hepatitis, waarvan tien in Schotland. De WHO spreekt van een onverwachte, significante toename.

De besmette kinderen kregen onder meer misselijkheid, geelzucht, diarree en buikpijn. Het gaat om hepatitisbesmettingen die niet vallen binnen de virusvarianten A, B, C, D en E. De oorsprong van het virus is onbekend en wordt nog onderzocht, aldus de WHO.

Sommige kinderen waren ook besmet met het coronavirus. De besmettingen kunnen met elkaar te maken hebben, maar of dat werkelijk zo is, staat nog niet vast, zegt de organisatie.

Andere landen

Ook in andere landen zijn meldingen van hepatitisbesmettingen met de onbekende variant. In Spanje zijn drie ziektegevallen bekend onder kinderen van 22 maanden tot 13 jaar oud, en in de VS zijn negen besmettingen ontdekt bij kinderen tussen 1 en 6 jaar oud. Ook in Ierland zijn vijf meldingen gemaakt, maar die moeten nog door de WHO worden bevestigd.

De komende dagen zullen er waarschijnlijk nog meer gevallen van hepatitisbesmettingen worden ontdekt, waarschuwt de WHO. De organisatie roept landen op om mogelijke gevallen van hepatitisbesmettingen te onderzoeken en er melding van te maken.