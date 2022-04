Russische lhbt'ers weg uit Ter Apel omdat zij zich bedreigd voelden

De twee koppels zouden in de dagen vóór het incident van andere Russischsprekende asielzoekers ook hebben gehoord dat het "niet normaal" en "niet natuurlijk" is om homoseksueel te zijn. Ook zouden ze herhaaldelijk in het Russisch voor "klote homo's" zijn uitgescholden, zegt Sandro Kortekaas, voorzitter van LGBT Asylum Support, die in contact staat met de stellen.

LGBT Asylum Support had hier meldingen van ontvangen en daarom aan het COA gevraagd of de koppels konden worden overgeplaatst naar speciale lhbt-verblijfsunits. Maar een reactie van het COA bleef volgens Kortekaas uit, totdat de Z op de muur was geklad. Daarna zijn de stellen dus wel naar een andere locatie gebracht.

Een woordvoerder van het COA zegt niet op de hoogte te zijn van de eerdere incidenten. "Het kan zijn dat zij hier melding van hebben gemaakt", zegt de woordvoerder. "Wij zijn in actie gekomen vanaf het moment dat die Z op de muur geschilderd was."

Stress en onveiligheid

LGBT Asylum Support staat in contact met zo'n 500 asielzoekers met een lhbt-achtergrond. Voorzitter Kortekaas zegt dat hij dagelijks meldingen krijgt over onveilige incidenten en homogerelateerd geweld in de asielzoekerscentra in Nederland, wat al langer een probleem is. "Die meldingen zetten wij altijd door naar het COA en andere instanties, zodat zij extra bescherming kunnen krijgen", zegt Kortekaas.

Dat Russische lhbt'ers in azc's behalve met homofobie nu ook te maken krijgen met steunbetuigingen aan de Russische president Poetin in de vorm van die letter Z, is volgens Kortekaas nieuw. "Zoiets hebben wij nog nooit meegemaakt, dat een kwetsbare groep wordt geconfronteerd met zo'n vijandig symbool", zegt hij.

Dit levert volgens de Kortekaas niet alleen stress op, maar creëert ook gevoelens van onveiligheid. "Voorheen gingen de meeste meldingen over de onderdrukking die lhbt'ers meemaken vanwege hun seksualiteit", zegt hij. "Maar nu krijgen ze ook te maken met angst. Want waar kunnen ze het Russische regime dan nog ontvluchten? Waar zijn ze veilig?"

