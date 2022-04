Harry en Meghan samen in Den Haag voor begin Invictus Games

De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn aangekomen in Den Haag, waar morgen de Invictus Games beginnen. Harry nam acht jaar geleden het initiatief voor het sportevenement voor gewonde militairen.

Het is het eerste publieke optreden van Harry en Meghan in Europa sinds ze twee jaar geleden hun koninklijke titels opgaven en naar de Verenigde Staten verhuisden. Gisteren bezocht het paar al koningin Elizabeth in Windsor; dat was hun eerste gezamenlijke reis naar het Verenigd Koninkrijk sinds hun vertrek.