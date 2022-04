ACM: internet wordt goedkoper door glasvezeldeal, markt is kritisch

Ook vanuit de brancheorganisatie van providers, NLconnect, klinkt kritiek op de ACM. "Het lijkt erop alsof ze nu iets lekker makkelijk op een achternamiddag hebben geregeld", zegt directeur Mathieu Andriessen. "Terwijl er écht wel iets aan de hand is op die markt. KPN is gewoon een dominante speler. Kleinere partijen hebben het gewoon best wel zwaar."

Innovatie bepalen

"KPN kan als enige het tempo van de innovatie gaan bepalen", zegt Randal Peelen, commercieel directeur bij Tweak. "Het bedrijf kan op de prijs na alle randvoorwaarden scheppen en daarmee ons als afnemers klemzetten. Dat kan over een paar jaar betekenen dat KPN kan zeggen: take it, or leave it."

Ook is Peelen kritisch over de ACM. "We willen dat er regulering komt. Nu krijgt KPN de kans om de komende jaren weer te dicteren hoe de markt eruit ziet." Over de 200 miljoen die consumenten zouden gaan besparen zegt hij dat het "voor de ACM spreekt dat ze dit voor elkaar krijgen, maar het gaat wat ons betreft niet ver genoeg". Hij snapt niet hoe de toezichthouder tot dit bedrag is gekomen.