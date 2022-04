Jonge techneuten laten rauw ei heel landen na val van 300 meter

Twee tieners uit Coevorden hebben het voor elkaar gekregen om een rauw ei vanaf 300 meter te laten vallen en het heel te laten landen. Dat deden ze niet zomaar, Jesse Scherpen (17) en Timo Bruins (16) wonnen er een ruimtevaartwedstrijd mee.

De opdracht luidde als volgt: laat een kwetsbaar stukje ruimte-afval zachtjes landen. Jesse en Timo van het Technasium besloten dat ruimte-afval na te bootsen met een ei. Maandenlang werkten ze aan de opdracht, schrijft RTV Drenthe.

Voor om het ei heen bouwden de twee een capsule met parachute die terug op aarde kan landen na een ruimtevlucht. Alleen schoten ze hun 'kostbare lading' niet met een raket de ruimte in, maar vloog het ei met een drone naar 300 meter hoogte, waar ze het via een afstandsbediening konden laten vallen.

Papier-maché

"De capsule is van papier-maché gemaakt", vertelt Timo. "In een ronde vorm, zodat 'ie zo min mogelijk luchtweerstand ondervindt tijdens de val." Watten beschermden het vallende ei.

De opdracht volbrengen was niet gemakkelijk. "Soms zakte de moed je in de schoenen als het niet lukte. Die periode hebben we ook gehad. Maar er is uiteindelijk een heel mooi resultaat uitgekomen." De jongens moesten na de winst uiteraard bewijzen dat het echt om een rauw ei ging, door het ei alsnog kapot te maken.

Hun docent Joost Engel vindt het "heel knap" van zijn 5-havoleerlingen. Ze versloegen negen andere teams uit het hele land. "Jesse en Timo waren maar met zijn tweeën. Ze hebben echt veel voorbereid, alles doordacht en een goede planning gemaakt. Ik ben heel trots."

De wedstrijd was een initiatief van Intergalactic Environmentalists, in samenwerking met Stichting Blij met een Ei en het Nationaal Ruimtevaart Museum.