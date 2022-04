Zeker 123 doden door tropische storm Megi op Filipijnen

Het dodental als gevolg van de tropische storm Megi op de Filipijnen is opgelopen naar 123. Gisteren werden nog enkele tientallen doden gemeld. De storm veroorzaakte overstromingen en aardverschuivingen in het midden van de eilandengroep.

Bijna zeventig doden vielen in de stad Baybay, in de provincie Leyte op het gelijknamige eiland. Nog eens 236 mensen raakten daar gewond. Door de bergen en heuvels in de regio vinden er snel aardverschuivingen plaats bij hevige regenval. In Leyte zijn de hulpdiensten druk met het zoeken naar overlevenden.

Door het noodweer zijn bergwanden ingestort. Op foto's van de regionale overheid is te zien dat kokosplantages en huizen door de modder zijn bedolven.

200.000 mensen ontheemd

Zeker 162.000 inwoners worden momenteel opgevangen in evacuatiecentra en tienduizenden anderen zijn ondergebracht bij familieleden.

Megi kwam zondag aan land en is inmiddels gaan liggen. Het is de eerste tropische storm van het jaarlijkse stormseizoen. De Filipijnen worden gemiddeld door twintig stormen per jaar getroffen. Afgelopen december veroorzaakte orkaan Rai zo'n vierhonderd doden.