OM eist tot 8 jaar in drugszaak met criminele burgerinfiltrant

Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tot acht jaar tegen een groep personen die betrokken zouden zijn geweest bij internationale handel in harddrugs vanuit Friesland. Bij het onderzoek is gebruikgemaakt van een criminele burgerinfiltrant, voor het eerst sinds het opheffen van het verbod hierop in 2014.

Twintig personen tussen de 25 en 73 jaar oud worden ervan verdacht dat ze sinds 2018 drugs hebben verscheept naar onder meer Australië en Scandinavië. Daarnaast worden ze beschuldigd van witwassen, wapenbezit en deelname aan een criminele organisatie.

"Het is een bende van kleine witwassers tot grote internationale drugshandelaren", zei de officier van justitie over de zaak. "Er was geen sprake van een hiërarchische structuur met een paar leiders. Ze kenden elkaar al jaren en werden gedreven door hebzucht."

De officier was volgens Omrop Fryslân kritisch over de Nederlandse drugsaanpak. "Het strafklimaat voor dergelijke delicten is mild in Nederland. Dat betekent dat ons land een ideale vestigingsplaats is voor drugscriminelen. Dat ondermijnt de Nederlandse samenleving."

Zes van de twintig verdachten kregen een taakstraf opgelegd. De anderen kregen celstraffen variërend van zes maanden tot acht jaar. Een man uit Zurich speelde volgens de officier een belangrijke rol in de handel van drugs. Zo zou hij contacten hebben gelegd met de Hells Angels in Scandinavië.