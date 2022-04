Republikeinen willen monarchie uitzwaaien tijdens Koningsdag

Leden van Republiek, het voormalig Republikeins Genootschap, gaan tijdens Koningsdag demonstreren in Maastricht.

"Voor het eerst is er geen meerderheid meer voor erfopvolging, daarom gaan we de monarchie uitzwaaien", zegt voorzitter Floris Müller van Republiek. Hij baseert zich op cijfers uit 2020 van IPSOS. Daaruit blijkt dat nog maar de helft van de Nederlanders voor troonopvolging is.

Müller ziet deze cijfers als een kantelpunt. "Ik geloof niet dat er in de toekomst weer meer mensen voor erfopvolging zullen zijn. Daarom is het thema Willem de Laatste en gaan we hem in Maastricht met zoveel mogelijk mensen uitzwaaien."

Het koningspaar viert Koningsdag dit jaar in Maastricht. Republiek wil juist op deze dag een tegengeluid laten horen. "Zeker is dat de koning zal zien dat wij er zijn", zegt Müller', "we hebben T-shirts, spandoeken en grote opblaashanden waarmee we gaan zwaaien." Hij voegt eraan toe dat ze de orde niet gaan verstoren. "We zijn niet tegen de persoon Willem-Alexander, we zijn alleen tegen de monarchie".

De gemeente Maastricht gaat nog met de organisatie in overleg over waar de demonstratie mag plaatsvinden.