Historische Russische driemaster door oorlog tussen wal en schip

Maar nu verkeert het schip toch weer in zwaar weer. Door de sancties tegen Rusland zijn Russische schepen niet meer welkom in Europese havens, en terug naar Rusland varen is ook geen optie. Daar zou het meteen aan de ketting worden gelegd, vreest de kapitein, ook al vanwege een al jaren slepend conflict met de havenautoriteiten in Sint-Petersburg. Momenteel ligt het schip in Port-le-Bouc, een haven in de buurt van Marseille.

"We hebben toestemming om hier een aantal dagen te blijven. We hopen lang genoeg om een oplossing te vinden voor hoe we verder gaan." Het liefst wil hij zoals gepland door naar andere havens in Spanje en Frankrijk en daarna via België en Nederland naar Denemarken.

Martoes hoopt gebruik te kunnen maken van een uitzonderingsclausule: schepen met een humanitaire missie zijn volgens de kapitein wel welkom in Europese havens.

De crew heeft een project opgezet voor medische hulp en hulp aan kinderen in Oekraïne. Daarnaast wil de Shtandart met zijn internationale bemanning de boodschap van vrede en internationale samenwerking uitdragen.

Naast de Russische vlag voert het schip de vlaggen van de zeven nationaliteiten die nu aan boord zijn, ook die van Oekraïne, want er zijn twee Oekraïners bij. Gepraat over politiek wordt er niet, dat was altijd al een ongeschreven regel aan boord.