Hoofdverdachte geweld Mallorca mag proces in vrijheid afwachten

De 20-jarige hoofdverdachte in het onderzoek naar de gewelddadige dood van Carlo Heuvelman vorig jaar zomer op Mallorca, komt vrij. Sanil B. mag zijn proces buiten de gevangenismuren afwachten, heeft de rechtbank bepaald.

Volgens de rechtbank heeft de dood van de 27-jarige Heuvelman bij de vechtpartij op het Spaanse eiland de samenleving ernstig geschokt, maar is dat nu geen reden meer om hem vast te houden. Het feit dat hij al lange tijd vastzit, een blanco strafblad heeft en zijn jeugdige leeftijd spelen daarbij mee.

De rechtbank legt wel een aantal strenge voorwaarden op. B. moet zich melden bij de reclassering, mag geen contact hebben met slachtoffers, nabestaanden en medeverdachten en hij moet meewerken aan een drugs- en alcoholverbod.

Dna-spoor

B. ontkent schuldig te zijn aan de fatale mishandeling. Hij was de enige verdachte van de Hilversumse vriendengroep die nog in voorarrest verbleef. Op zijn schoen is een dna-spoor van Heuvelman gevonden.

B. wordt behalve van doodslag ook verdacht van twee pogingen tot doodslag op het Spaanse eiland. Hij erkent wel dat hij met andere slachtoffers heeft gevochten, onder meer met een vriend van Heuvelman.

Nabestaanden teleurgesteld

De nabestaanden van Heuvelman zijn teleurgesteld over de beslissing van de rechtbank, laat advocaat Edwin Bosch weten aan persbureau ANP. "Niet geschokt, maar wel teleurgesteld. Wat je ziet is dat de verdachten allemaal zeggen dat ze openheid van zaken willen geven, maar iedere kans aan zich laten voorbijgaan om dat te doen. En daarvoor lijken ze nu beloond te worden", aldus Bosch.

De nabestaanden ervaren de zittingen tot nu als "uiterst belastend", zegt hun advocaat. "Juist door de opstelling van de verdachten. Op het moment dat je hoort wat er met je dierbare is gebeurd, krijg je antwoorden. Maar zodra het maar enigszins spannend wordt, slaan alle verdachten hier dicht. En daardoor blijven mijn cliënten met heel veel vragen zitten."