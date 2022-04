Ruim 50 doden door aardverschuivingen en overstromingen in Filipijnen

In de Filipijnen zijn tot nu toe 58 doden geteld als gevolg van de tropische storm Megi. In korte tijd viel heel veel regen, wat leidde tot aardverschuivingen en overstromingen. Het is de eerste zware storm die dit jaar de archipel in Zuidoost-Azië treft, waar jaarlijks meerdere stormen voorkomen.

De meeste doden vielen op het eiland Leyte, gelegen in het midden van de eilandengroep. Die regio lijkt het zwaarst getroffen. Daar verwoestte een reeks aardverschuivingen verschillende dorpen. Volgens persbureau Reuters hebben zo'n 42.000 mensen hun huis verlaten.