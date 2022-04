'Meest iconische stem in comedy' Gilbert Gottfried (67) overleden

In 2011 werkte Gottfried zich weer in de nesten met een serie grappen op Twitter over de tsunami in Japan. "Japan loopt voor op de rest. Zij gaan naar niet het strand toe, het strand komt naar hen", twitterde hij onder meer. Als gevolg van de grappen verloor hij een klus in reclamespotjes als stem van de mascotte van een verzekeringsmaatschappij: een eend.

De stem inspreken van een fictieve vogel was Gottfried niet vreemd. Hij kreeg bekendheid door papegaai Iago te vertolken in de Engelse versie van Disneytekenfilm Aladdin, het hulpje van schurk Jafar. Daarnaast speelde Gottfried bijrolletjes in Hollywoodfilms als Beverly Hills Cop II en Problem Child.

Gottfried heeft nooit spijt gehad van zijn harde grappen. Volgens de komiek was het juist in schrijnende situaties dat mensen het meest behoefte hadden aan zulke grappen die het ijs breken: "In mijn idee wonen komedie en tragedie altijd in hetzelfde huis."