Verloskundigen tegen plan Kuipers: 'We verliezen onze autonomie'

Actievoerders van platform Noodalarm Geboortezorg hebben een petitie in de Tweede Kamer aangeboden. In de petitie, die bijna 190.000 keer is ondertekend, worden Kamerleden opgeroepen om het plan van minister Kuipers voor een integraal tarief voor geboortezorg te blokkeren.

De grote zorg van met name verloskundigen is dat zij bij een integraal tarief hun autonomie zullen verliezen. Op dit moment hebben gynaecologen, verloskundigen en kraamverzorgers afzonderlijk een contract met zorgverzekeraars. Daardoor worden zij nu apart betaald voor het verrichte werk. Bij een integraal tarief moeten deze zorgverleners straks één zak geld per zwangere onderling verdelen.

Om dit netjes te kunnen doen, moeten ziekenhuizen, verloskundigenpraktijken en de kraamzorg op regionaal niveau zogeheten Integrale Geboortezorg Organisaties (IGO's) oprichten waarbinnen taken en betalingen worden geregeld.

Reorganisatie

Het idee achter deze reorganisatie is dat gynaecologen en verloskundigen beter gaan samenwerken en dat daardoor de veiligheid voor moeder en kind zal verbeteren.

Maar uit verloskundige hoek klinkt veel kritiek op dit voornemen. De beroepsvereniging wijst erop dat de samenwerking tussen verloskundigen en gynaecologen de afgelopen twaalf jaar al fors is verbeterd.

Statistieken onderschrijven deze stelling. In 2008 was de babysterfte in Nederland nog opvallend hoog. Daarom werd vanaf 2010 actie ondernomen. Tientallen verloskundige samenwerkingsverbanden schoten uit de grond en er kwam een 'Zorgstandaard Integrale Geboortezorg'.

Binnen deze verbanden gingen gynaecologen en verloskundigen beter samenwerken. In 2018 was de babysterfte in Nederland nog maar 10 procent hoger dan in Finland, zo blijkt uit onderzoek van het RIVM. Finland is een land dat traditioneel weinig babysterfte kent.

Proef

"Naar mijn ervaring gaat een integrale bekostiging die samenwerking niet verder verbeteren", zegt Michelle Beijerinck, verloskundige in de Haagse praktijk Mundo Vroedvrouwen. Zij nam met haar praktijk deel aan een pilot om met andere verloskundigenpraktijken en het HagaZiekenhuis zo'n IGO op te richten en het werken met een integraal tarief te testen.

"We hebben die jaren vooral gemerkt dat de administratieve belasting zwaarder werd. Normaal declareerden we direct aan de zorgverzekeraar. Nu ging dat via de IGO die ons allemaal vertegenwoordigde. En dat werkte gewoon trager en bureaucratischer."

Heel veel intensiever werd de samenwerking op medische inhoud overigens niet. "Binnen een IGO gaat het meer over financiën", aldus Beijerinck. "Dus zorginhoudelijk veranderde er niet veel."