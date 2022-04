Overstromingen door aanhoudende regen in Zuid-Afrika, tientallen doden

Bij overstromingen in de oostelijke provincie KwaZulu-Natal in Zuid-Afrika zijn zeker 45 doden gevallen. Er is al dagen sprake van zware regenval in de regio waar ook de miljoenenstad Durban ligt, een van de belangrijkste havensteden in Afrika. Op enkele plekken viel in 24 uur tijd liefst 35 centimeter regen. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog oploopt en dat de regen aanhoudt, mogelijk tot in het paasweekend.

Bekijk hier beelden uit het rampgebied: