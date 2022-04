Ontmoet de correspondenten tijdens de NOS Correspondentenavond

Heb jij je altijd afgevraagd hoe een correspondent in het buitenland woont en werkt? En wat voor invloed de coronacrisis op hun doen en laten had? Hoe Kysia Hekster, Mustafa Marghadi en Iris de Graaf de oorlog in Oekraïne van nabij hebben ervaren? En of Sjoerd den Daas in paniek was toen hij door een overijverige bewaker tijdens het NOS Journaal werd weggetrokken bij de opening van de Olympische Winterspelen?

Op 11 mei krijg je de kans om de NOS-correspondenten het hemd van het lijf te vragen. Onder leiding van Winfried Baijens vindt voor de tweede keer de NOS Correspondentenavond plaats in Hilversum en jij kunt daarbij zijn.

Voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis zijn alle correspondenten voor een aantal dagen terug in Nederland om met elkaar en hun collega's op de redactie in Hilversum bij te praten. Deze dagen krijgen ze opfriscursussen en bespreken ze de laatste ontwikkelingen op het gebied van journalistiek en media. En ze gaan een avond in gesprek met jou, het publiek.

Wil je deze NOS Correspondentenavond op woensdag 11 mei in Hilversum bijwonen? Meld je dan aan via deze link.