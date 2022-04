Meerdere mensen neergeschoten in metrostation New York

Een woordvoerder van de brandweer zegt dat er dertien gewonden zijn, van wie er vijf zijn neergeschoten. Op foto's die op sociale media zijn geplaatst zijn bebloede mensen op het perron te zien. Over de verwondingen van de andere mensen is nog niets duidelijk.

Ook is op beelden veel rook te zien, mogelijk veroorzaakt door rookbommen. "Er was rook, bloed en er waren schreeuwende mensen", zegt een ooggetuige tegen een lokale radiozender. Een andere getuige zag veel mensen in paniek uit een ander metrostation komen. "Het was idioot", zei hij tegen persbureau AP. "Niemand wist precies wat er gaande was."

Gasmasker

De politie is op zoek naar een mannelijke verdachte in een oranje veiligheidshesje, die mogelijk een gasmasker draagt. Mensen wordt gevraagd de omgeving van het station te mijden. Scholen in de omgeving zijn dicht: niemand mag de straat op en alleen leerlingen mogen de gebouwen in.

Het metroverkeer in de omgeving is stilgelegd. Op veel andere metrostations in de omgeving is politie aanwezig. De schutter opende het vuur tijdens de ochtendspits, rond 08.30 uur lokale tijd. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse.